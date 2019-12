O espaço Stela Splendor Atelier fica situado na rua Araci 31, sala B, com atendimento de segunda-feira à sábado. Reservas de horários e informações sobre todos os serviços são pelo telefone 55-996344544 (WhatsApp), pela conta do Instragam @stelasplendormakeup ou pela página do Facebook.

Veja mais fotos do ambiente:

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...