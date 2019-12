Agricultor é atropelado por trator no interior de Itapiranga



Um agricultor ficou ferido ao ser atropelado pelo trator que conduzia na noite desta segunda-feira, 23 de dezembro, no interior de Itapiranga/SC. O fato ocorreu antes das 19h, horário este em que o serviço do Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer a vítima, um homem de 45 anos.

O acidente ocorreu em Linha Coqueiro e de acordo com os Bombeiros a vítima teria descido do trator para cortar galhos de uma árvore quando o veículo disparou e o atropelou passando com o rodado dianteiro em suas costas.

O ferido precisou caminhar 500 metros para conseguir pedir socorro com moradores próximos.

De acordo com os socorristas foi constatado escoriações na região do peito e nas costas da vítima que queixava-se de dor no peito e abdômen. Após avaliação a vítima foi encaminhada ao hospital para cuidados médicos.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...