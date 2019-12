Relatório final do Planejamento Estratégico é entregue ao município de Tenente Portela

Aconteceu na semana passada o encontro final do Planejamento Estratégico para Tenente Portela, que culminou com a entrega do relatório final, que contém os dados de todos os setores, tanto econômico quanto social, com o diagnóstico da realidade local e regional, a análise situacional (oportunidades, ameaças, pontos fortes e fracos), a construção dos objetivos estratégicos, a apresentação de ações capazes de contribuir para com o desenvolvimento local e os critérios de acompanhamento e revisão das ações para um período de 10 anos.

O Planejamento Estratégico de Tenente Portela foi coordenado pelo Departamento de Extensão da Sociedade Educacional Três de Maio – SETREM, através dos professores Jesildo Moura de Lima, João Augusto da Silva, Valsênio Gaelzer, através de uma solicitação do Administração Pública de Tenente Portela em parceria com a Associação Comercial e Industrial – ACI. A coordenação local ficou sob a responsabilidade do presidente da ACI, Tiago Sganderla, e da Secretária Municipal de Administração e Planejamento, Adriane Cristina Schossler Morais.

O caderno foi entregue nas mãos do Prefeito Clairton Carboni e do Presidente da ACI, Tiago Sganderla, e destaca principalmente as áreas da saúde, agricultura, educação, setor público, indústria, comércio e serviços, valorizando a qualidade de vida, a sustentabilidade, a ética e o desenvolvimento.

Conforme o Prefeito Carboni, esta iniciativa vem para contribuir de forma significativa com o objetivo de crescimento e desenvolvimento do nosso município, “quando iniciamos as conversas para a implantação do Planejamento Estratégico em Tenente Portela, vimos nele uma forma muito boa de podermos saber onde investir, pois este caderno foi elaborado com a participação direta da comunidade”, destacou o Prefeito.

Ao logo dos encontros participaram diversas pessoas da comunidade, representando os mais diversos segmentos, tanto da área pública, como da agricultura, comércio, serviços, financeiro, agropecuário, entidades e comunidade em geral.

