Obituário – Notas de falecimento do final de semana



NOME: MAZILIA QUEVEDO DA SILVA

IDADE: 73 ANOS

DATA E LOCAL: 16H30 DE 21/12/2019 NO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO

SEPULTAMENTO: CEMITÉRIO DO BAIRRO SÃO FRANCISCO EM TENENTE PORTELA

NOME: MARINO BERGONCI

IDADE: 74 ANOS

DATA E LOCAL: 17H20 DE 21/12/2019 EM SUA RESIDÊNCIA

SEPULTAMENTO: CEMITÉRIO DE BRAÇO FORTE, INTERIOR DE TENENTE PORTELA

NOME: ADRIANE REGINA BETIO

IDADE: 43 ANOS

DATA E LOCAL: 3H40 DE 22/12/2019 NO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO

SEPULTAMENTO: NO CEMITÉRIO DE JABOTICABA INTERIOR DE BARRA DO GUARITA

TODOS OS SEPULTAMENTOS JÁ FORAM REALIZADOS.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...