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Obituário – Notas de falecimento do final de semana

23 de dezembro de 2019
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NOME: MAZILIA QUEVEDO DA SILVA
IDADE: 73 ANOS
DATA E LOCAL: 16H30 DE 21/12/2019 NO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO
SEPULTAMENTO: CEMITÉRIO DO BAIRRO SÃO FRANCISCO EM TENENTE PORTELA

NOME: MARINO BERGONCI
IDADE: 74 ANOS
DATA E LOCAL: 17H20 DE 21/12/2019 EM SUA RESIDÊNCIA
SEPULTAMENTO: CEMITÉRIO DE BRAÇO FORTE, INTERIOR DE TENENTE PORTELA

NOME: ADRIANE REGINA BETIO
IDADE: 43 ANOS
DATA E LOCAL: 3H40  DE 22/12/2019 NO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO
SEPULTAMENTO: NO CEMITÉRIO DE JABOTICABA INTERIOR DE BARRA DO GUARITA

TODOS OS SEPULTAMENTOS JÁ FORAM REALIZADOS.

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