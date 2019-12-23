Obituário – Notas de falecimento do final de semana
NOME: MAZILIA QUEVEDO DA SILVA
IDADE: 73 ANOS
DATA E LOCAL: 16H30 DE 21/12/2019 NO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO
SEPULTAMENTO: CEMITÉRIO DO BAIRRO SÃO FRANCISCO EM TENENTE PORTELA
NOME: MARINO BERGONCI
IDADE: 74 ANOS
DATA E LOCAL: 17H20 DE 21/12/2019 EM SUA RESIDÊNCIA
SEPULTAMENTO: CEMITÉRIO DE BRAÇO FORTE, INTERIOR DE TENENTE PORTELA
NOME: ADRIANE REGINA BETIO
IDADE: 43 ANOS
DATA E LOCAL: 3H40 DE 22/12/2019 NO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO
SEPULTAMENTO: NO CEMITÉRIO DE JABOTICABA INTERIOR DE BARRA DO GUARITA
TODOS OS SEPULTAMENTOS JÁ FORAM REALIZADOS.
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