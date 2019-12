Município de Tenente Portela repassa equipamentos para a Brigada Militar

Na tarde desta segunda-feira, 23 de dezembro, o Prefeito de Tenente Portela, Claiton Carboni, entregou ao Pelotão da Brigada Militar com sede no município, uma impressora portátil térmica e um Tablet. Os equipamentos eletrônicos foram adquiridos pelo Município e cedidos ao destacamento no intuito de auxiliar e agilizar a comunicação junto ao sistema integrado de informações.

Estiveram no gabinete do prefeito, o comandante, João Luiz Erhart, acompanhado do presidente do Grupo de Apoio a Brigada Militar (GABM), Sargento, Marlon Alves de Oliveiria.

