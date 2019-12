Criminosos assaltam cooperativa de crédito no Norte do RS



Dois criminosos assaltaram uma agência da cooperativa de crédito Cresol em Camargo, cidade com menos de 3 mil habitantes no norte do RS no início da tarde desta segunda-feira, 23 de dezembro.

Segundo as primeiras informações da Brigada Militar, a dupla usava uniformes dos Correios quando invadiu a agência. Eles roubaram dinheiro do caixa e fugiram em uma Hilux sem levar reféns.

A Brigada Militar faz buscas na região.

Fonte: GauchaZH

