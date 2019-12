Uma vítima fatal em acidente na BR-468 em Coronel Bicaco

Uma família do município de Lindolfo Color que viajava de férias sofreu um grave acidente de trânsito na BR-468, em Coronel Bicaco. Segundo as primeiras informações, o motorista de um Gol perdeu o controle do veículo e colidiu contra a vegetação as margens da rodovia nas proximidades da entrada do Campo Santo.

Viajavam um casal e as duas filhas menores de idade. Eles iriam até o município de Derrubadas visitar parentes.

A mulher ficou presa nas ferragens e não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Os feridos foram levados para hospitais da região.

As causas do acidente são desconhecidas. O nome das vítimas não foram divulgados até o momento.

Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, SAMU e PRF atenderam a ocorrência.

Uma novo notícia será publicada com novas informações, acompanhe…

