Rua Tapuias em Tenente Portela tem trânsito interrompido para trabalhos com Guindaste

O trânsito de veículos pela rua Tapuias, no centro de Tenente Portela, está, nesta manhã de sexta-feira, 20 de dezembro, com o trânsito de veículos interrompido. O motivo, os serviços que estão sendo executados por um guindaste de uma empresa de Chapecó que iça equipamentos pesados de uma sala do Hospital Santo Antônio.

Um enorme equipamento foi içado e retirado da referida sala e agora outras duas estão sendo colocadas no lugar.

O guindaste ocupa quase toda a rua e por este motivo nenhum veículo consegue passar. Os trabalhos devem ser concluídos em alguns minutos e o trânsito liberado.

