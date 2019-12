Polícia Civil indicia padrasto por estupro de vulnerável e estupro em Vista Gaúcha

O que parecia uma simples prisão em flagrante por posse ilegal de armas de fogo realizado pela Brigada Militar, trouxe a tona um possível crime de estupro praticado há pelo menos 7 anos em Vista Gaúcha. Foi o que o site Portela Online noticiou com exclusividade e espanto da comunidade regional no dia 11 de dezembro quando relatado do caso que estava recentemente sendo investigado pela Polícia Civil no qual o padrasto de uma adolescente de 16 anos era investigado.

Segundo o Delegado de Polícia de Tenente Portela, Roberto Fagundes Audino, informou, a suspeita é que os abusos tenham iniciando quando a adolescente ainda era criança, aos 9 anos de idade.

Nesta sexta-feira, 20 de dezembro, o delegado informou ao site que as investigações foram concluídas e o inquérito encaminhado ao poder judiciário. O suspeito, agora na condição de preso preventivamente por estupro, foi indiciado por dois crimes, por estupro de vulnerável e estupro. Conforme a autoridade policial, o indiciamento por estupro de vulnerável é porque a vítima foi violentada antes dos 14 anos e por estupro quando era maior do que 14 anos.

O padrasto negou as acusações.

A partir de agora os trâmites estão a cargo do poder judiciário.

Entre no grupo de notícias do site Portela Online e fique por dentro – clique aqui.

Siga o Portela Online no Facebook – clique aqui – e no Instagram – @portelaonline – Clique aqui

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...