Apostador de Franca, em São Paulo, leva prêmio de R$ 40 milhões da Mega Sena

Uma aposta única de Franca (SP) ganhou o prêmio de R$ 40.059.665,22 do concurso 2.218 da Mega Sena, realizado na noite desta quinta-feira (19). Excepcionalmente, nesta semana, a Caixa Econômica Federal promove três sorteios da Mega Sena.

Confira as dezenas sorteadas nesta quinta: 06 – 16 – 22 – 38 – 48 – 52.

A quina teve 42 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 64.678,28. Já a quadra teve 3.345 vencedores; cada uma receberá R$ 1.160,14.

O próximo sorteio da Mega Sena ocorre no sábado (21) e é o último antes da Mega da Virada.

Mega da Virada

A maior premiação do ano, da Mega da Virada, será sorteada em 31 de dezembro. O prêmio é estimado em mais de R$ 300 milhões, que não são acumuláveis. Isso significa que, não havendo apostas premiadas com seis números, o valor será rateado entre os acertadores de cinco números – e assim sucessivamente.

Como apostar

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer lotérica do país e também no Portal Loterias Online.

Clientes com acesso ao Internet Banking da Caixa podem fazer as apostas na Mega-Sena pelo seu computador pessoal, tablet ou smartphone. Nesse caso, o horário é das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteios, quando as apostas se encerram às 19h.

Fonte: GauchaZH

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...