A Surpresas do futebol – Rabiscos do Silêncio

O Futebol é surpreendente, pois faz mudar o sentido das emoções no resultado que é alcançado dentro das quatro linhas do campo. E quando o time corresponde aos anseios do torcedor com títulos, a confiança se materializa como algo que traduz os anseios de cada acerto das jogadas que fazem nascer os gols e consequentemente as vitórias. O Futebol é surpreendente, pois faz mudar o sentido das emoções no resultado que é alcançado dentro das quatro linhas do campo. E quando o time corresponde aos anseios do torcedor com títulos, a confiança se materializa como algo que traduz os anseios de cada acerto das jogadas que fazem nascer os gols e consequentemente as vitórias.

Neste sentido, quando existe o comprometimento de jogadores, comissão técnica e diretoria as vitórias acontecem automaticamente. Aliado à qualidade de atletas que se comprometem em fazer dos investimentos nos seus altos salários a alegria da torcida que aprecia resultados positivos do seu time do coração.

E o futebol Brasileiro neste ano mais uma vez mostrou dois extremos bem definidos entre Flamengo e Cruzeiro que são dois dos clubes mais tradicionais do Brasil. O Flamengo com a fertilidade de investidores pela arrecadação robusta em valores financeiros apostou em um técnico estrangeiro vindo de Portugal, George Jesus, foi campeão carioca, Brasileiro, libertadores da América, com direito de disputar o Campeonato Mundial. Já o cruzeiro decepcionou os seus torcedores com a má administração e não teve forças para evitar o primeiro rebaixamento do clube.

Desses dois extremos quase todos os clubes brasileiros já provaram. No rebaixamento restam apenas três tradicionais que ainda não chegaram a esse nível: São Paulo, Santos e o próprio Flamengo. Mas os que caíram para a segunda divisão já tiveram grandes conquistas: o Internacional com toda a tradição conquistou o tri do Brasileirão, uma Copa do Brasil, bi da América um Sul Americano e um mundial, além de tantos outros campeonatos que fazem parte da sua galeria de taças. Assim como o Grêmio que deu grandes alegrias aos seus torcedores, conquistando dois Brasileiros, cinco Copas do Brasil três Libertadores da América e um mundial, como também outros campeonatos como o atual gaúcho.

O futebol tem seus altos e baixos. Hoje é o Flamengo que está em alta e Cruzeiro em baixa. As crises e as glórias não são eternas. Tudo passa. Ficam os registros nos arquivos das conquistas e dos fracassos que os clubes estão sujeitos a apresentar. E quando tudo corrobora para a formação de uma grande equipe as conquistas tornam-se algo automáticas, mas também existe a recompensa de quem trabalha com honestidade e empenho: os títulos acontecem de maneira surpreendente. Não levando em conta as barganhas e desvios de condutas por árbitros e federações que se colocam a favor dos clubes e ocultamente beneficiam determinados times.

Estão em aberto as surpresas que teremos no próximo ano. Com todas as mexidas de técnicos e jogadores que a maioria dos clubes faz no final de cada temporada para poder dar aos torcedores as emoções positivas que esperam. No futebol não existe lógica, às vezes com um único lance se vence uma partida, noutras vezes se constroem grandes vitórias com pouco esforço, mas com muita organização e empenho. Também por erros que podem acontecer nas disputas das jogadas, tudo faz parte das marcas do futebol.

Mas o futebol tem o poder de produzir emoções e a vontade de nunca desistirmos das vitórias do cotidiano. Às vezes, com um lance conseguimos vencer as dificuldades que se apresentam diante das nossas vidas, outras vezes precisamos nos esforçar mais e mentalizarmos com muito esforço as jogadas da existência. Acertamos na trave ou chutamos para fora e sem saber desperdiçamos as chances que a vida nos propõe. E o tempo passa, ficamos ansiosos querendo as vitórias imediatamente.

Neste momento é preciso dar um tempo de intervalo, fazendo uma pausa para reorganizarmos nossos pensamentos e recomeçarmos com fé em Deus que como técnico está presente no vestiário da nossa vida, orientando-nos para que possamos fazer as jogadas certas, distribuir amor às pessoas que se colocam à disposição para ajudar-nos na boa distribuição das jogadas, equilíbrio com os árbitros que erram a favor dos nossos adversários e compreensão por todos os torcedores que estão presentes nas arquibancadas, incentivando e apoiando a caminhada no campo da vida. E assim chegaremos ao final de cada etapa da nossa existência com as marcas de uma consciência que soube nas derrotas buscar o aperfeiçoamento das jogadas e nas vitórias celebrar a alegria e a felicidade de compartilhar as conquistas que a vida surpreendentemente faz sentir, sem desistir das metas estabelecidas nos desafios deste mundo.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...