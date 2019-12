PRF prende homem e apreende mais de 80 kg de maconha em Lagoa Vermelha A droga estava no fundo falso do reboque de uma carreta que deslocava para a capital do estado

Na tarde desta quinta-feira, 19 de dezembro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 80 kg de maconha na BR-470, em Lagoa Vermelha. A droga era transportada em uma carreta. O motorista foi preso em flagrante.

Policiais Rodoviários Federais realizavam operação de combate ao crime quando abordaram uma carreta, com placas de Cachoeirinha, transportando painéis solares. Devido ao nervosismo desproporcional do condutor e a problemas na documentação da carga, os policiais aprofundaram a revista. Ao realizar uma busca minuciosa no reboque da carreta, os agentes encontraram 82,5 kg de maconha em um fundo falso no reboque.

O condutor, de 33 anos, foi preso por tráfico de drogas e encaminhado, junto com os veículos e o entorpecente, para a Polícia Civil.

