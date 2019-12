Homem morre após caminhão cair de ponte na BR-285, em Carazinho

O motorista de um caminhão morreu em um acidente por volta das 19h30min desta quarta-feira, 18 de dezembro, em Carazinho, no norte do Estado. Ele conduzia o veículo pela BR-285 na altura do km 357,5, no sentido a Saldanha Marinho, quando teria perdido o controle da direção. O local é conhecido por ser o trecho da ponte sobre o Rio Cotovelo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão capotou e despencou da altura de cerca de seis metros. Informações dos Bombeiros são de que a estrutura de cimento nas laterais da ponte quebrou com o impacto do veículo.

Dois passageiros, filho e sobrinho da vítima, foram arremessados para fora do caminhão pela janela. O veículo caiu até as margens do rio.

O motorista, que não teve a identificação revelada, morreu no local. Um dos passageiros teve ferimentos, mas passa bem em um hospital da região.

Fonte: GauchaZH

