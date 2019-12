Natal Encantando de Tenente Portela terá Teatro do Bolinha na noite desta quarta-feira

Na noite desta quarta-feira, 18 de dezembro, a programação cultural do Natal Encantando de Tenente Portela terá como atração principal o Teatro do Bolinha, já conhecido em nossa comunidade.

A trupe estará se apresentando no palco montado na Praça Tenente Paiva, com a super comédia “Bolinha, o empregado do barulho”, e terá início às 21 horas. A programação é totalmente gratuita, e o público pode levar a sua cadeira.

Ainda tem as atrações permanentes, como a Rua do Brinquedos, que está instalada na Rua Araci, ao lado da Farmácia Agafarma, bem no centro da cidade. Também tem a Casa do Papai Noel, montada na Praça do Índio, com a presença do Bom Velhinho, além, é claro, do tradicional Dindinho da Alegria.

Quem fizer suas compras nos estabelecimentos comerciais associados à ACI, ganhará um vale para tirar fotos no totem fotográfico, que estará também na Praça do Índio, e ainda estará concorrendo à sorteios diários de vales-compras no valor de R$ 500,00.

