Definida a primeira rodada do 1º Campeonato de Futebol 5 de Tenente Portela

Será a partir das 18h45 do próximo sábado, 21 de dezembro, com tolerância de 15 minutos no primeiro confronto, a 1º rodada do Campeonato Regional de Futebol 5 de Tenente Portela.

O certame que tem o apoio da Prefeitura Municipal de Tenente Portela acontece no campo de grama sintética da Premier Society Club. Confira quais são os jogos:

Agrocampo x Tamoio

Amigos do Noidi x Gamelinhas/Casa Nova Engenharia

Feminino: Grêmio x As Kaigangues

Livre: Don Luiggi x Japa lanches/Adv Topper

Grêmio x Ajax Portelense

