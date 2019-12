Assista parte das entrevistas realizadas durante a abertura do Natal Encantado 2019

O site Portela Online realizou duas lives na noite dessa terça-feira, 17 de dezembro, diretamente do centro de Tenente Portela. A cobertura foi da abertura do Natal Encantado 2019 que é uma realização da Prefeitura Municipal de Tenente Portela e Associação Comercial e Industrial do município.

Separamos um pouco de cada entrevista para você ver. Assista no vídeo abaixo ou veja na íntegra nas gravações mais abaixo.

Entrevistas:

Vídeos da íntegra:

