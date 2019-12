Protesto em frente a sede do 7º BPM em Três Passos e também na Aduana em Porto Soberbo

Militares aposentados realizam protesto em frente a sede do 7º Batalhão de Polícia Militar em Três Passos. Eles permanecem sentados em frente ao portão de acesso ao local. Informações dão conta de que é impedido a entrada e saída de viaturas.

Já na Aduana de Porto Soberbo, divisa com a Argentina, os manifestantes liberam o trânsito a cada 2h.

A manifestação é por conta do pacote de medidas do Governo do Estado.

Veja mais fotos dos protestos:

