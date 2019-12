Prefeitura de Três Passos empresta R$ 1 Milhão para o Hospital de Caridade

Na manhã desta terça-feira, 17 de dezembro, a Prefeitura Municipal de Três Passos realizou o depósito de R$1 milhão, a título de empréstimo, ao Hospital de Caridade de Três Passos. A iniciativa anunciada na semana passada, se deu após reunião entre integrantes da diretoria da Casa de Saúde com o prefeito José Carlos Amaral e o vice-prefeito, Jorge Leandro Dickel.

O repasse do valor vai servir para que o hospital consiga quitar os principais compromissos pendentes, mantendo desta forma suas atividades regularmente, pois passa por uma grave crise financeira.

Conforme pontuou o presidente do Hospital, médico Lauro Borth, esse montante vai dar um folego à instituição nesse fim de ano, que poderá cumprir compromissos urgentes.

O prefeito em exercício, Jorge Leandro Dickel, ressaltou que o repasse foi possível pela reorganização financeira da Administração Municipal e pelo fato de a casa de saúde estar com as negativas em dia.

A assinatura da autorização do empréstimo, aprovado pelo Legislativo, aconteceu nesta segunda-feira, dia 16, entre o prefeito em exercício e o presidente do hospital, juntamente com o secretário de finanças, Lucas Neckel.

A forma de pagamento do referido empréstimo não foi divulgada.



Fonte: Assessoria de Comunicação da PM.

