Participe da programação do Natal Encantando 2019 de Tenente Portela

Na noite desta terça-feira, 17 de dezembro, o comércio de Tenente Portela entrará no cronograma de atendimento em horário especial, como já é tradicional, abrindo suas portas das 20hs às 22 horas. Sendo que se estenderá até sexta-feira, dia 20, e também na segunda-feira, dia 23.

Durante este período haverá também uma programação cultural especial, montada para atrair o público local e regional, para visitar a decoração natalina da cidade e o comércio local.

Na noite desta terça-feira, tem a abertura oficial e show com talentos regionais, no palco montado na Praça Tenente Paiva. A programação permanente contará com a Casinha do Papai Noel, Rua dos Brinquedos e Dindinho da Alegria.

Para quem comprar nos estabelecimentos comerciais associados à ACI, ganhará um vale para tirar fotos no totem fotográfico, que estará na Praça do Índio, e também concorrerá à sorteios diários de vales-compras no valor de R$ 500,00.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...