Abertura do Natal Encantado 2019 de Tenente Portela

Nesta terça-feira, 17 de dezembro, teve início o Natal Encantado 2019 sendo uma realização da Prefeitura Municipal de Tenente Portela e ACI. O site Portela Online realizou duas lives.

Muitas atrações de esperam neste Natal Encantado, durante todos os dias será realizado apresentações na Praça Tenente Paiva, a do Centro do Cultural, e também a criançada poderá passear no Dindinho da Alegria pelas principais ruas e avenidas da cidade, tirar fotos com o Papai Noel, brincar na Rua de Brinquedos instalada na rua Araci e muito mais.

Todos poderão realizar compras no comércio local que estará funcionando em horário especial, aproveite.

A ACI promove sorteio de R$ 500,00 todas as noites para quem realizar compras no comércio local e depositar seus cupons nas urnas locais e no final da programação irá sortear uma motocicleta 0 km.

