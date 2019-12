Sicredi Celeiro RS/SC esteve presente na FEIMI 2019

Acreditar no potencial das comunidades é estar envolvido diretamente com o desenvolvimento regional. Entre os dias 13, 14 e 15 de dezembro, a Sicredi Celeiro RS/SC esteve participando da 1ª FEIMI, que ocorreu no município de Miraguaí/RS.

Durantes dos dias de Feira, a comunidade regional pode conhecer a força do comércio, indústria e serviços do município. No estande do Sicredi, foram oferecidas oportunidades de negociação, com um espaço bonito e aconchegante, pensado especialmente para o associado.

Para o gerente da agência local, Jairo Roberto Wolf, “a 1ª edição da FEIMI foi marcante para todos nós, nos serviu como exemplo de que é preciso acreditar para que as coisas

aconteçam. A feira foi um sucesso graças a união de todos: comissão organizadora, das entidades, dos patrocinadores, dos expositores e dos visitantes que prestigiaram o evento”.

Quem visitou o estande da Sicredi durante os dias de evento, encontrou o bom atendimento característico da cooperativa, além de poder prestigiar momentos de música ao vivo, e saborear sucos naturais. Foram também atrações durante a feira, o Voo do Balão Sicredi, distribuição de bolas e o display fotográfico, que registrou os melhores momentos do evento.

“Agradecemos a todos que visitaram nosso estande nestes três dias, esperamos ter atendido as expectativas e acreditamos muito que juntos podemos construir comunidades mais fortes”, agradece o gerente local, Jairo Wolf.

