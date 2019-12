Sábado tem início o 1º Campeonato Regional de Futebol 5 de Tenente Portela

Previsto para ter início no próximo sábado, 21 de dezembro, a Premier Society Club com o apoio da Prefeitura Municipal de Tenente Portela está promovendo a 1ª Copa Regional de Futebol 5. Serão 3 categorias: Masculino Livre, Masculino Veterano e Feminino Livre.

A premiação será 100% do valor arrecado nas inscrições para cada categoria.

Da tempo ainda de realizar a inscrição do seu time. Proceda pelos telefones: (55) 99661-7442 com Edir ou (55) 99623-3321 com Alissom.

