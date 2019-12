Ônibus de excursão é assaltado em Pejuçara

Um ônibus de excursão, que seguia de Bagé com destino ao Paraguai com 21 passageiros, foi assaltado, no final da tarde de domingo, 15 de dezembro, na BR-158, em Pejuçara, no Noroeste do Rio Grande do Sul.

À Polícia Rodoviária Federal, motorista relatou que o ônibus parou um posto de combustíveis, em Cruz Alta, onde pegou dois passageiros. Durante a viagem, ao passar o trevo de Pejuçara, os dois homens que haviam embarcado anunciaram o assalto.

Os passageiros informaram que eles estavam armados com pistolas e revólver, e teriam dado um tiro no teto do ônibus. Foram levados celulares e dinheiro dos passageiros.

Os assaltantes fugiram em direção a Cruz Alta em um Ford Del Rey azul.

De acordo com a PRF, os suspeitos não foram localizados, mas as buscas seguem na região. Nenhum dos passageiros ficou ferido.

