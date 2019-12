Manifestação é realizada em frente ao Pelotão da Brigada Militar de Tenente Portela

Militares aposentados realizaram uma manifestação em frente ao 3º Pelotão da Brigada Militar em Tenente Portela na manhã desta segunda-feira, 16 de dezembro.

Os manifestantes exibiam cartazes em protesto ao pacote de medidas proposto pelo Governo de Eduardo Leite e prometem também fechar o “quartel” se julgarem necessário.

Conforme os militares com as medidas as perdas salariais serão grandes.

Em Tenente Portela professores e servidores de pelo menos duas escolas estaduais permanecem em greve.

