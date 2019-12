Literature-se: O anjo poeta

Por Viviane Debortolli



A coluna de hoje traz a indicação de leituras de um anjo poeta: Mario Quintana. Alegretense, mudou-se ainda jovem para a capital gaúcha onde estudou e trabalhou. Além de poeta, foi tradutor e jornalista. Encontrava-se em sua solidão e, como ele mesmo dizia, morava em si mesmo.

Mais importante poeta do Rio Grande do Sul, foi definido por Manuel Bandeira como um “poeta puro”. É quase impossível falar em poesia brasileira sem lembrar dele. Neste ano, que completa 25 anos de sua morte, foi homenageado na FLISM – Festa Literária de Santa Maria, evento organizado por professores de Literatura da UFSM e que ocorre no centro da cidade coração do estado.

Falar em poesia significa falar em beleza, subjetividades, deleite. Ler Mario Quintana significa alcançar o mais alto grau que a poesia pode oferecer. Dentre a grande quantidade de produções do poeta, separei “Família desencontrada”, que fala lindamente sobre as estações do ano, já que estamos nos despedindo da primavera e no próximo domingo o verão chega para sentar-se na varanda. A escolha desta poesia segue a indicação da professora de Artes Giovana Fornari.

FAMÍLIA DESENCONTRADA – MARIO QUINTANA

O Verão é um senhor gordo, sentado na varanda,

suando em bicas e reclamando cerveja.

O Outono é um tio solteirão que mora lá em cima

no sótão e a toda hora protesta aos gritos:

“Que barulho é este na escada”?

O Inverno é o vovozinho trêmulo, com a boina enterrada

até os olhos, a manta enrolada nos queixos e

sempre resmungando: “Eu não passo deste agosto,

eu não passo deste agosto…”

A Primavera, em contrapartida

– é ela quem salva a honra da família! –

é uma menininha pulando na corda, cabelos ao vento

pulando e cantando debaixo da chuva,

curtindo o frescor da chuva que desce do céu,

o cheiro de terra que sobe do chão,

o tapa do vento cara molhada!

Oh! a alegria do vento desgrenhando as árvores,

revirando os pobres guarda-chuvas,

erguendo saias!

A alegria da chuva a cantar nas vidraças

sob as vaias do vento…

Enquanto

– desafiando o vento, a chuva, desafiando tudo –

no meio da praça a menininha canta

a alegria da vida

a alegria da vida!

Mario Quintana. Poesia fora da estante.

Porto Alegre: Projeto, 1999.

