Entrelinhas – Sonhos roubados! De quem?

Entrelinhas – Por Marlene Staub

Alunos formandos do Ensino Médio de inúmeras escolas do Rio Grande do Sul estão vivendo um momento diferente dos que se formaram em anos anteriores: formaturas canceladas!

O motivo? A greve nas escolas gaúchas. Ou melhor, o forte movimento de protesto, de indignação, de revolta pelas ações de um governo sem escrúpulos para promover um massacre na vida profissional de todo o funcionalismo estadual.

É pouco? Depende do ponto de vista, depende da vista no ponto (fazendo um trocadilho). Depende do tanto de informação que se tem sobre o que está acontecendo na realidade do Rio Grande do Sul. Depende do discernimento entre certo e errado num contexto bem mais amplo do que simplesmente um dia de festa.

Formaturas de Ensino Médio viraram foco de exploração comercial, tando que a maioria dos estudantes não faz mais viagens de despedida com a turma. Não há como pagar. As formaturas são caras! Aluguel, ornamentação, convites, fotos, som, sem falar nas despesas particulares de cada formando: roupas, penteados, maquiagem, comes e bebes para os convidados. Ufa!!!

E então elas não acontecem… Os jovens sofrem como se nunca mais pudessem ter um dia desses, tal qual imaginaram, como se tudo que vivenciaram nos três anos do curso tivesse sido em vão. Como se tivessem lhes roubado os sonhos.

Opa! Espere aí! Há um equívoco enorme aqui! O roubo existe sim, entretanto é dos professores e funcionários que se trata. É dos sonhos deles, da expectativa de melhoria profissional deles, é do roubo dos direitos adquiridos DELES!

E ficar de braços cruzados, assistir a derrota calado não é uma opção para quem ensina o direito e o dever.

“Onde começa o dever do professor e onde termina o direito dos alunos?” Perguntaram eles. E uma resposta apropriada pode ser esta: o dever do professor começa em colaborar para formar cidadãos atuantes, com autonomia para gerir sua própria vida e promotores da solidariedade e da justiça social; o direito do aluno termina onde ultrapassa-se o limite do bom senso em benefício próprio e em detrimento de um bem coletivo maior.

A festa ainda poderá acontecer, em outro dia, noutro momento. A luta dos professores e funcionários não pode ser adiada, não haverá nova chance para eles.

Aos jovens fica o conselho de preocuparem-se com seus estudos, suas futuras carreiras e tranquilizem-se quanto às universidades. Elas mais do que qualquer outra instituição devem ser parceiras nessa batalha, pois estarão defendendo os próprios méritos como formadores de qualificação profissional.

Aos pais o lembrete de que os transtornos que poderão ocorrer por adiamentos de formaturas ou férias são ínfimos, acreditem, diante do caos que se tenta plantar na vida de milhares de pessoas, de famílias. Incentivem seus filhos a lutar sim, a reclamar, a se revoltar, mas pelo que realmente importa.

Façamos desses jovens pessoas com conteúdo, afinal Albert Einstein já dizia “Quanto maior o conhecimento, menor o ego. Quanto maior o ego, menor o conhecimento”

Assinado: Mãe de um formando com formatura cancelada

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...