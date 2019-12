Cavalgada do Bem em Tenente Portela recebeu 1 tonelada de alimentos em doações

No último sábado, 14 de dezembro, aconteceu mais uma edição da Cavalgada do Bem, ação social que mobiliza os gaúchos em inúmeras cidades do Rio Grande do Sul.

Gaúchos e gaúchas em seus cavalos, passaram de porta em porta em Tenente Portela, recolhendo alimentos não perecíveis e destinando para a APAE, Hospital Santo Antônio e Casa de passagem. Mais de uma tonelada de alimentos foram recolhidos.

O site Portela Online registrou a Cavalgada do Bem na cidade através de imagens dos cavalarianos, os quais mostravam em suas faces o contentamento e satisfação por estarem participando de um movimento solidário tão significativo, principalmente nesta época do ano, próxima ao Natal.

E que venham ainda muitas Cavalgadas do Bem por estes pampas!

